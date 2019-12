Η αλήθεια είναι πως πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση υπήρχαν τρεις παράγοντες που αποθάρρυναν κάθε σκέψη για νίκη. Για να είμαστε ειλικρινείς η απουσία του Μιλουτίνοφ, η διαφορά ποιότητας των δύο ρόστερ και η αστάθεια η οποία χαρακτηρίζει την απόδοση του Ολυμπιακού μάλλον προς το «20άρικο» έκλιναν.

Και οι τρεις παράγοντες έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην έκβαση του αγώνα, ωστόσο το καλό ήταν πως δεν είδα φαινόμενο «Μαδρίτης». Θυμίζω πως η ομάδα παρουσιάστηκε σχεδόν αδιάφορη πριν λίγες εβδομάδες στην έδρα της Ρεάλ.

Κανένας δεν πρέπει να έχει παράπονο από την προσπάθεια που κατέβαλαν και τη διάθεση που είχαν χθες βράδυ. Μπορεί κάποιος να είναι σε κακή βραδιά, να μην μπαίνουν τα σουτ, αλλά όχι να παρουσιάζεται μπλαζέ. Αυτό ευτυχώς δεν το είδαμε στο «Palau»

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΡΟΛΟ

Μηδαμινό παιχνίδι από το low post. Με εξαίρεση τον Πρίντεζη κι αυτός σε μικρό βαθμό λόγω του χρόνου συμμετοχής του, ο Ολυμπιακός δεν ακούμπησε τη μπάλα στο χαμηλό ποστ. Ο Ριντ κι ο Ρούμπιτ τελείωσαν αρκετές φάσεις, αλλά με πρόσωπο στο καλάθι.

Όταν δεν έχεις low post χάνεις πολλά. Χάνεις έναν βασικό τρόπο παραγωγής πόντων, χάνεις δημιουργία με πάσα από μέσα προς τα έξω, χάνεις την ευκαιρία να δώσεις δυο ανάσες στα γκαρντ σου ακουμπώντας την μπάλα στον ψηλό σου.

Ένα δεύτερο στοιχείο που έλειψε από τους «ερυθρόλευκους» ήταν ένα γκαρντ με καλή απόδοση για περισσότερα από τρία λεπτά.

Τι εννοώ; Για να διεκδικήσεις τη νίκη εκτός έδρας απέναντι σε μία υπερομάδα χρειάζεσαι δύο περιφερειακούς που να παίξουν πολύ καλά.

Ο Ολυμπιακός χθες βράδυ είδε τον Τσέρι να έχει ένα καλό τρίλεπτο, τον Ρότσεστι άλλο ένα, τον Μπόλντγουιν άλλο ένα. Επίσης είδε τον Σπανούλη να αγωνίζεται για 12 λεπτά κάτι το οποίο μου δημιουργεί αντίθετες σκέψεις τις οποίες θα αναφέρω παρακάτω.

Χωρίς γκαρντ καλό δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ματς.

Η «δυάδα» Παπανικολάου και Βεζένκοβ μπήκε στο παρκέ από τον πάγκο και έπαιξε περίφημα. Δεν ξέρω αν είχαν επιπλέον κίνητρο επειδή παλιότερα είχαν αγωνιστεί στους γηπεδούχους, αλλά δε με νοιάζει κιόλας.

Αμφότεροι έπαιξαν αρκετά καλά σε άμυνα κι επίθεση. Πρόσφεραν μπόλικη ενέργεια, σπουδαία άμυνα (ακόμη και στο low post o Βεζένκοβ βγήκε κάποιες φορές μπροστά από τον Μίροτιτς), σκορ με catch and shoot, ή με προσποίηση, μία ντρίμπλα κι εκτέλεση (εξαίρεση το coast to coast κάρφωμα του Παπανικολάου).

Τέλος, ο Ολυμπιακός πήρε πολλά από τους δύο ψηλούς του. Ο Ριντ βρήκε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ ενώ ο Ρούμπιτ 10 πόντους και 5 ριμπάουντ. Εν μέρει κάλυψαν το κενό του «Μιλού» και λέω εν μέρει διότι ο Σέρβος κάνει πολλά ακόμη πράγματα στο παρκέ (φθείρει αντιπάλους, ανοίγει διαδρόμους, παίζει pick ‘n’ roll, συνεργάζεται άψογα με τον Σπανούλη) που δεν έκαναν οι δύο Αμερικανοί.

Σίγουρα όμως έπαιξαν αρκετά καλά και δημιούργησαν προβλήματα στον αντίπαλο.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΛΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Κάποιες φορές ήταν σα να έβλεπες διαφορετικό άθλημα να παίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη. Η Μπαρτσελόνα των 40.000.000 έχει ένα πληρέστατο ρόστερ, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και παίζει μπάσκετ σε άλλη ταχύτητα.

Στην τρίτη περίοδο υπήρχαν φάσεις που οι Πειραιώτες δεν μπορούσαν καν να τους ακολουθήσουν. Για τόσο γρήγορα μιλάμε.

Μέσα σε ένα δεκάλεπτο το «καθάρισαν» το παιχνίδι και άρχισαν εν συνεχεία να σκέφτονται το ντέρμπι με τη Ρεάλ που θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα.

Ο ΚΕΜΖΟΥΡΑ ΔΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να συναγωνιστεί τέτοιους «γίγαντες». Ακόμη κι αν είχε υγιή τον Μιλουτίνοφ και σε καλό βράδυ τους Σπανούλη και Πρίντεζη.

Σας χρωστάω κάτι από πιο πάνω… Ο Σπανούλης έπαιξε 12:23 και ο Πρίντεζης 15:36.

Οσο άστοχοι και να είναι σε αυτόν τον φετινό Ολυμπιακό δε γίνεται να παίζουν τόσο.

Ο Σπανούλης σε κάθε φάση έβλεπε δεύτερο παίκτη πάνω του. Αντίπαλο ψηλότερο με χέρια ανοικτά να κρύβουν κάθε διάδρομο πάσας. Επίσης έλειπε ο Μιλουτίνοφ για να συνεργαστεί. Στη Μαδρίτη έγραφα πως ο Μίλου χάνει τη δύναμή του όταν δεν έχει τον αρχηγό του δίπλα του να τον «ταΐζει», αλλά και το ανάποδο συμβαίνει.

Φυσικά και δεν ήταν καλός όσο έπαιξε. Φυσικά και ορθώς δεν τον έβαλε στο τελευταίο πεντάλεπτο διότι θα αναφερόμασταν για ασέβεια.

Φυσικά όμως όταν ο Κεμζούρα άλλαξε τον Ρότσεστι δεν έπρεπε να βάλει τον Κόνιαρη, αλλά τον Σπανούλη.

Στην άσχημη βραδιά του παίκτη ο προπονητής πρέπει να βρει τρόπο να τον βοηθήσει κι όχι να τον παρκάρει στον πάγκο.

Πάμε και στον Πρίντεζη. Σούπερ ο Βεζένκοβ, έπαιξε πολύ καλά. Σίγουρα επίσης, ο Πρίντεζης αντιμετώπισε δυσκολίες στο μαρκάρισμα του Μίροτιτς, αλλά… βρείτε μου έναν παίκτη στην Ευρώπη που να μπορεί να μαρκάρει αποτελεσματικά τον καλύτερο φόργουορντ της Euroleague και ταυτόχρονα να του ζητάμε να βάλει 15 πόντους, να πάρει 6 ριμπάουντ και να φτιάξει και καφέ.

Όχι ο Πρίντεζης δεν μπορεί να το κάνει, ούτε ο Superman. Και να πιάσει τον Μίροτιτς και να κάνει «παπάδες» στην επίθεση. Ε, δε γίνεται πλέον…

Ο coach δε βρήκε τρόπο να τους βοηθήσει σε ένα βράδυ που δεν έπιασαν τα στάνταρ τους.

ΥΓ: Μας κακομαθαίνει η Μπαρτσελόνα. Ακούς εκεί 15/15 βολές. Ντροπή τους.

ΥΓ 2: Πάλι καθυστέρησε να πάρει τάιμ άουτ ο coach. Πήγε το σκορ στο +11 και το κάλεσε. Θεωρώ πως έπρεπε νωρίτερα για να τους κόψει τον ρυθμό. Και το πήρε στα 50'' με τη διαφορά στους 13 πόντους λες και θα ισοβαθμήσουν οι δύο ομάδες. Τι να πω...

ΥΓ 3: Ντέρμπι (σχεδόν) ουραγών ακολουθεί. Μόνο που ο Ομπράντοβιτς έχει 27.000.000 μπάτζετ και παίζει με Σλούκα, ΝτεΚολό, Ουίλιαμς και μεσούσης της σεζόν παίρνει τον Μάλκολμ Τόμας και συζητά με τον Τζέιμς Νάναλι. Τι να πουν κι οι Τούρκοι για το 5-11.

ΥΓ 4: Η διαφορά του καλού παίκτη με τον πολύ καλό παίκτη είναι πως ο Πολ βγήκε τρεις φορές μόνος του κι αστόχησε ενώ ο Ντιλέινι κι ο Κούριτς βγήκαν πέντε φορές μόνοι τους κι ευστόχησαν.

ΥΓ 5: Τώρα που είπα «Πολ». Υπάρχει κάποιος κανονισμός που απαγορεύει στην ίδια πεντάδα τον Πολ με τον Παπανικολάου;

ΥΓ 6: 4143 down, 10 to go.