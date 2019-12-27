Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Απογειώθηκε ο Ντέιβις! (vid)

Ο ψηλός της Μπαρτσελόνα... απογειώθηκε και παρέσυρε τον Βεζένκοφ.
Δείτε την εντυπωσιακή φάση
DUNKIN @Brandon_Davies0#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xaDPUOCpRB
— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019
O Mπράντον Ντέιβις... πέταξε κόντρα στον Ολυμπιακό για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Ο ψηλός της Μπαρτσελόνα... απογειώθηκε και παρέσυρε τον Βεζένκοφ.
Δείτε την εντυπωσιακή φάση
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— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019