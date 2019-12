Φενέρ - Βαλένθια 98-100: Το απίθανο, νικητήριο καλάθι του Λόιντ! (vid)

Οι Ισπανοί επέστρεψαν στο ματς με την τουρκική ομάδα και πέτυχαν 7 σερί πόντους σε 39'' στην παράταση, για να πάρουν τη νίκη με 100-98.

Το τελευταίο καλάθι είχε την υπογραφή του Τζόρνταν Λόιντ.

Ο Αμερικανός σκόραρε με απίθανο τρόπο μπροστά από τους Βέστερμαν και Ουίλιαμς, ενώ πήρε και το φάουλ κι ευστόχησε στη βολή.

That moment! @mrjloyd with the clutch basket + to give @valenciabasket an incredible victory in Istanbul! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DYp7PlPM6v

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019