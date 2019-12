Φενέρ - Βαλένθια: Το καλάθι ισοφάρισης του Ντε Κολό στα 0.4''! (vid)

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς... τρελαίνει κόσμο!

Η Φενέρ παραλίγο να... αυτοκτονήσει στο παιχνίδι με την Βαλένθια, αφού έχανε με 82-84 κι απέμεναν 0.4 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα.

Ο Ντατόμε, όμως, από την επαναφορά βρήκε με πάσα ακριβείας τον Ντε Κολό, που ήταν κοντά στο καλάθι και σκόραρε, για να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Βέβαια, αυτό δεν αρκούσε, αφού στην παράταση οι Ισπανοί έβαλαν 7 σερί πόντους σε 39'' για να πάρουν το «διπλό»!

.@NandoDeColo SAVES @FBBasketbol at the very LAST SECOND!

The arena ERUPTS! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oHdJs4kzkd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019