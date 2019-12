Ο Αμερικανός παίκτης θα ενισχύσει στα γκαρντ την ομάδα του Μιλάνο μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο 26χρονος αθλητής άρχισε τη σεζόν στην Κίνα με τους Guangzhou Loong Lions και είχε κατά μέσο όρο 28.2 πόντους και 6.1 ασίστ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθεί στην Ιταλία, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στην Αβελίνο.

