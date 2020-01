Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ανέβηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague!

Ο Βασίλης Σπανούλης με τρίποντο που σκόραρε στο 2:39' της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανήκει πλέον στους «μύθους» του αθλήματος αφού εκτός από πρώτος σκόρερ είναι και ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Γίνεται εύκολα κατανοητό το κατόρθωμα του ηγέτη της ομάδας του Πειραιά αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι και πρώτος σκόρερ και πρώτος στις ασίστ.

1. Βασίλης Σπανούλης 4.157

2. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 4.152

3. Γιώργος Πρίντεζης 3.098

4. Παούλιτς Γιανκούνας 3.012

5. Φελίπε Ρέγιες 2.998

