Πιτίνο: «Ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης δεν παίζουν πια, πρέπει να βελτιωθούμε!»

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρικ Πιτίνο στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Ρεάλ

«Απογοητευτική ήττα. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη Ρεάλ. Ήταν μεγαλύτεροι, δυνατότεροι και πιο γρήγοροι από εμάς. Καλύτεροι από εμάς. Δώσαμε 58 πόντους μέσα στη ρακέτα μας, δώσαμε 19 δεύτερες ευκαιρίες. Πρέπει να κάναμε κάποια βασικά πράγματα. Δεν κάναμε box out και δώσαμε ελεύθερα σουτ με τις δεύτερες επιθέσεις που πήραν. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικοί στο ριμπάουντ, στην πάσα και να παίζουμε εξαιρετική άμυνα, Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά που κάναμε πέρυσι για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε»

Για το ότι μερικοί παίκτες όπως ο Μπέντιλ δεν έπαιξαν καθόλου: «Ο Φριντέτ έπαιξε πολύ καλά. Δεν νομίζω πως ο Μπέντιλ θα μας βοηθούσε να νικήσουμε την Ρεάλ ή κάποιος άλλος παίκτης. Νομίζω πως η απάντηση είναι πως είμαστε ικανοί στο box out. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα στο αν μπορούμε να βρούμε παίκτη. Πρέπει να κάνουμε box out, να βελτιώσουμε το σουτ, το ριμπάουντ. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτούς τους τομείς. Η Ρεάλ ήταν καλύτερη από εμάς σε κάθε σημείο του ματς. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός πως δεν έπαιξαν οι Μπέντιλ και Μπράουν. Είχαμε 14 ριμπάουντ από τους περιφερειακούς. Οκτώ παίκτες από εμάς έπαιξαν αρκετά όπως και της Ρεάλ. Η ομάδα μας θα πρέπει να είναι πολύ καλή στα βασικά του παιχνιδιού, αφού η Ρεάλ είναι καλύτερη από εσένα. Όταν έχεις έναν παίκτη που είναι στο 2.18, τότε θα πρέπει να του κάνεις box out, όχι να τον αφήσεις να πάρει το ριμπάουντ»

Για το αν υπάρχει χρόνος να βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός: «Αυτή είναι δουλειά μου. Να κάνω καλύτερους τους παίκτες μου. Όταν ήμουν στην Βοστώνη και δεν πηγαίναμε καλά τους είπα "μην περιμένετε τον Μπερντ και τον ΜακΧέιλ, να έρθουν να σας βοηθήσουν". Έτσι και στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να επιστρέψουν ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης για να μας βοηθήσουν. Πέρυσι δεν ήμασταν καλοί στα ριμπάουντ και στην άμυνα. Από εκεί και πέρα δουλέψαμε και βελτιωθήκαμε. Με τη Μακάμπι παίξαμε καλά, αλλά μας στοίχισαν οι λεπτομέρειες. Δουλειά μας είναι να βελτιώσουμε να αυτούς που έχουμε. Ο Καλάθης αν δεν σουτάρει καλά, θα πρέπει να δουλέψει για να βελτιωθεί. Όπως αντίστοιχα κάποιος που δεν είναι καλός στα ριμπάουντ, θα πρέπει να προπονηθεί για να βελτιωθεί. Δεν έχουμε 2 εκατ. ευρώ για να φέρουμε παίκτες, πρέπει να βελτιώσουμε αυτούς που έχουμε. Όταν κοιτάτε το πρόγραμμα, τότε καταλαβαίνετε πως έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Παίξαμε με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ,Μακάμπι, Φενέρ, ΤΣΣΚΑ».