Συνεχίζει να παρουσιάζει τους υποψήφιους για την ομάδα της 10ετίας η Εuroleague και ήρθε η σειρά του Πιτ Μάικλ.

Ο Αμερικανός (έχει παίξει σε Μακεδονικό και Περιστέρι) αγωνίστηκε στη Euroleague με τις φανέλες των Ταού Κεράμικα και Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα με τους Καταλανούς κατάφερε να πάρει τον τίτλο το 2010.

Some of the BEST PLAYS from Pete Mickeal pic.twitter.com/vGWV5hOjIz

