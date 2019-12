Μακάμπι: Νοκ άουτ για έναν ακόμη μήνα οι Μπλακ και Κάσπι! (pic)

Οι δύο παίκτες της Μακάμπι αποτελούν σημαντικές απώλειες για τον Έλληνα τεχνικό, αν και η «ομάδα του λαού» βρίσκει τρόπους να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει.

Σύμφωνα και με τα τελευταία ρεπορτάζ, τόσο ο Ταρίκ Μπλακ, όσο και ο Όμρι Κάσπι θα μείνουν άλλον έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Παρόλα αυτά δεν... προλαβαίνουν να απουσιάσουν από τις αναμετρήσεις με τους «αιώνιους» και αυτό διότι η Μακάμπι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 27/2 και θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό στις 3/4!

Maccabi Tel Aviv: Omri Casspi and Tarik Black are out of action for at least 4 more weeks due to knee injuries

— Roi Cohen (@RoiCohen99) December 25, 2019