Το ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο για τον Κίφερ Σάικς που αγωνίστηκε πέρυσι με τη φανέλα της Αβελίνο, μετουσιώνεται σε... γάμο.

Η ιταλική ομάδα συμφώνησε με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος έχει και το ρεκόρ πόντων στο BCL καθώς είχε πετύχει 43 πόντους σε ματς Αβελίνο-Μπάνβιτ (88-96) έχοντας 10/14 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 5/8 βολές.

Keifer Sykes to Olimpia Milano is a done deal, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 25, 2019