Φενέρμπαχτσε: Πρόταση σε Νάναλι, αλλά... (pic)

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Εμιλιάνο Καρσία, η Φενέρ πρόσφερε 300.000 δολάρια στον Νάναλι για να επιστρέψει στην Πόλη και να κλείσει εκεί τη φετινή σεζόν.

Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ο Αμερικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Shanghai Sharks οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να τον αφήσουν να φύγει. Αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που δεχθεί γερή μείωση στις φετινές του αποδοχές.

Fenerbahce offered James Nunnally $300k to finish the season in Turkey, a source told @Sportando.

But Shanghai Sharks are not willing to let him leave, unless he accepts a huge discount on his salary

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 24, 2019