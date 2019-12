«Σκέφτεται την περίπτωση του Κίφερ Σάικς η Αρμάνι Μιλάνο» (pic)

Ο Ετόρε Μεσίνα ψάχνει γκαρντ για να «γεμίσει» το ρόστερ της ομάδας του και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Εμιλιάνο Καρσία, έχει στρέψει την προσοχή της στον Κίφερ Σάικς.

Πρόκειται για «βραχύσωμο» Αμερικανό γκαρντ (26χρ., 1.83μ.) ο οποίος αγωνίστηκε στην Αβελίνο την περσινή σεζόν πριν μετακομίσει στην Κίνα και δη στους Guangzhou Long Lions.

Μάλιστα έχει και το ρεκόρ πόντων στο BCL καθώς είχε πετύχει 43 πόντους σε ματς Αβελίνο-Μπάνβιτ (88-96) έχοντας 10/14 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 5/8 βολές.

Olimpia Milano is seriously considering the addition of Keifer Sykes, a source told @Sportando.

Sykes spent last season with Avellino before moving to Guangzhou Long Lions in China

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 24, 2019