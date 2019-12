Σπανούλης: 12 πόντοι ακόμη, για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων! (pics & vids)

Αναμετρήσεις με ισπανικές ομάδες έχει η 16η αγωνιστική για τους «αιώνιους»!

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ (26/12, 21:00) την Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ντίνο Μήτογλου να θεωρείται αμφίβολος, λόγω διαστρέμματος. Εν αντιθέσει, ο Πάμπλο Λάσο θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σέρχιο Γιουλ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός (27/12, 22:00) φιλοξενείται στην έδρα της Μπαρτσελόνα, με τον Βασίλη Σπανούλη να ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο μέσα στο παλιό του «σπίτι», αφού θέλει ακόμα 12 πόντους, για να περάσει στην πρώτη θέση των σκόρερ της διοργάνωσης.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Ταϊρίς Ράις (19/19), Νάντο Ντε Κολό (22/22), Κώστας Σλούκας (28/28), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Βασίλιε Μίτσιτς (25/25), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Τρέι Τόμπκινς (20/20), Ισμαέλ Μπακό (16/16), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νεμάνια Νέντοβιτς (13/13), Γιόνας Γερέμπκο (10/10), Νίκολα Μίροτιτς (14/14).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.141), Γιώργος Πρίντεζης (3.092), Παούλιους Γιανκούνας (3.010), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.770), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.497), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.474), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.179), Τομά Ερτέλ (1.173), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (284), Ρούντι Φερνάντεθ (272).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (221), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.930), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.753), Παούλιους Γιανκούνας (3.671).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Αλεξέι Σβεντ (21.36), 2. Σέιν Λάρκιν (20.6), 3. Μάικ Τζέιμς (20.2), 4. Νίκολα Μίροτιτς (18.7), 5. Νάντο Ντε Κολό (18.1).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (9.3), 2. Τονιέ Ζεκιρί (8.8), 3. Νίκολα Μίροτιτς (6.7), 4. Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς - Έντι Ταβάρες (6.3), 5. Λουκ Σίκμα - Τόνρικε Σενγκέλια (6.2).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (8.8), 2. Φακούντο Καμπάτσο (6.6), 3. Κώστας Σλούκας (6.1), 4. Βασίλιε Μίτσιτς (6.0), 5. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (5.8).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Φακούντο Καμπάτσο (1.7), 2. Ρόκας Γκιεντράιτις (1.6), 3. Κρις Σίνγκλετον - Γκρεγκ Μονρό (1.5), 4. Σκότι Ουίλμπεκιν - Ντέρικ Ουίλιαμς (1.4) 5. Νίκολα Μίροτιτς - Βασίλιε Μίτσιτς - Μπράντον Ντέιβις (1.3).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (1.8), 2. Τζόρνταν Μίκι (1.2), 3. Γιουσουφά Φολ – Κουίνσι Έισι (1.1), 4.Ίσμαελ Μπακό (1.0), 5. Μάικλ Έρικ (0.9).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (23.2), 2. Μάικ Τζέιμς (21.3), 3. Νίκολα Μιλουτίνοφ (21.0), 4. Νίκολα Μίροτιτς (20.9), 5. Τόρνικε Σενγκέλια (20.1).

