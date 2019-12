Εντυπωσιακές ασίστ είχε η διαβολοβδομάδα της Euroleague και οι διοργανωτές διάλεξαν τις καλύτερες.

Ο Σπανούλης κλέβει την παράσταση με τις ασίστ του σε Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου.

Δείτε το video της Euroleague

Want some change? Cause these guys have DIMES!

Check out some of the flashiest assists from Rounds 14 and 15! #GameON pic.twitter.com/Iuo3Xzef0s

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2019