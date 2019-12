Ο Τιμ Αμπρομάιτις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και οι εξετάσεις έδειξαν θλάση.

Η Ζενίτ ενημέρωσε πως ο Λιθουανός δε θα τη βοηθήσει τις επόμενες 15 μέρες στις υποχρεώσεις για την Euroleague και την VTB.

Injury alert

It's a bad luck, but Tim Abromaitis will miss up to 2 weeks due to a muscle sprain.

Get well soon, @timabro21! We need you! pic.twitter.com/eswpmUaNaO

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) December 21, 2019