Μη χαρεί λίγο ο κόσμος του Ολυμπιακού, αμέσως να φάει την ξενέρα πάλι. Δε λέω πως οι οπαδοί στεναχωριούνται περισσότερο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, αλλά κάθε ομάδα είναι ο κόσμος της.

Πάνω που όλοι «ψήθηκαν» με την ανατροπή 48 ώρες νωρίτερα κόντρα στη Χίμκι και αναθάρρησαν, βρέθηκαν πάλι με σκυμμένο το κεφάλι.

Ο Ολυμπιακός έχασε ένα παιχνίδι η εικόνα του οποίου στο πρώτο ημίχρονο έδειχνε περίπατο. Μέχρι και αποδοκιμασίες από την εξέδρα ακούστηκαν για τους γηπεδούχους.

Ο Κεμζούρα και οι παίκτες του δε βγήκαν να παίξουν μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν ήταν μπλαζέ, δεν ξέρω αν ήταν χαλαροί, δεν ξέρω αν πίστεψαν πως θα επικρατούσαν εύκολα.

Δεν ξέρω και δε με ενδιαφέρει. Για ό,τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο, γράφω.

Ο Ολυμπιακός ήταν απείθαρχος εντός κι εκτός παρκέ (υπήρξε διάλογος μεταξύ Κεμζούρα και ξένου παίκτη την ώρα της αλλαγής του).

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ομάδα και στην επίθεση ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε προπονητή να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει, να επηρεάσει το παιχνίδι, να αλλάξει το ρυθμό του και να εμπνεύσει τους παίκτες του.

Θα επιστρέψω παρακάτω στον Λιθουανό.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε την πιο αστεία άμυνα που έχω δει φέτος συμπεριλαμβανομένων τα ματς των Γκουρούδων στο basketaki. Για την ιστορία αμυνόμαστε με τα.. μάτια.

ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

Ο Κεστούτις Κεμζούρα δεν είναι προπονητής επιπέδου Euroleague. Δέχομαι πως σε μία δύσκολη σεζόν για τον Ολυμπιακό, θέλησαν να κρατήσουν τον Λιθουανό στον πάγκο. Προσωπικά δεν μπορώ να το κατανοήσω.

Με τη Χίμκι θα έχανε το παιχνίδι μόνος του και σώθηκε από την ποιότητα των τεσσάρων πιο έμπειρων παικτών της ομάδας.

Στο Μόναχο το έχασε μόνος του ξεχνώντας να πάρει τάιμ άουτ και κάνοντας ακατανόητες αλλαγές.

Στο ΟΑΚΑ ήταν εκπληκτικά διαβασμένος και μπράβο του, αλλά ακόμη και στην καλή προπονητική του βραδιά άφησε τον Μπόλντγουιν στο παρκέ στο τέλος με τον Σπανούλη στον πάγκο.

Με τη Χίμκι έβαλε τον Ρότσεστι πάνω στον Σβεντ, ο Ρώσος βρήκε 9 σερί πόντους, απέκτησε ρυθμό και στη συνέχεια έκανε πλάκα στην «ερυθρόλευκη» άμυνα.

Στο Βελιγράδι η φράση «άργησε να πάρει τάιμ άουτ» έχασε το νόημα της. Τραγική καθυστέρηση να ανακόψει τον ρυθμό του αγώνα.

Ο προπονητής πρέπει να εμπνέει τους παίκτες του κι ο Κεμζούρα δεν το καταφέρνει.

Με το σκορ στο 81-81 προχθές στην Κωνσταντινούπολη, ο Πλάθα πήρε τάιμ άουτ κι είπε στους παίκτες του, «είμαι σίγουρος ότι θα σκοράρουμε. Αν δε σκοράρουμε θα κερδίσουμε βολές. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε αυτό το γαμ...ο παιχνίδι». Ο Αλμπισί είχε σκοράρει πριν καν σκουτάρει.

Αυτό το «δέσιμο» προπονητών με παίκτες απουσιάζει στον Ολυμπιακό.

ΤΣΕΡΙ 24 ΛΕΠΤΑ, ΚΟΝΙΑΡΗΣ 4 ΛΕΠΤΑ

Κανονικά από τον μεσότιτλο και μόνο δε θα έπρεπε να επεκταθώ. Πάλι στον Κεμζούρα καταλήγω.

Τι διάολο είδε στον Τσέρι και τον κράτησε 24 λεπτά στο παρκέ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Κόνιαρης ξεκίνησε βασικός, έγινε αλλαγή και δεν ξαναπέρασε στο παρκέ.

Αν κάποιος δεν έχει δει το ματς και διαβάζει κάτι τέτοιο θα πει, «λογικά ο Τσέρι τους γαμ...ε, τους έκανε πλάκα».

Μμμ...

Ο Τσέρι είχε 0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα (airball), 0/2 βολές, 2 ασίστ και 2 λάθη (το ένα ήταν σέντρα για να κάνει κεφαλιά ο Μιλουτίνοφ λογικά). Πήγε σε δύο περιπτώσεις «ένας εναντίον τριών»... κουτούλησε και δέχτηκε η ομάδα δύο lay up.

Στην άμυνα απλά έστειλε τον Λορέντζο Μπράουν στην προεπιλογή των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ο Μπράουν τον έκανε «γιο γιο» και όμως έμεινε 24' στο παρκέ κι ο Κόνιαρης 4'.

ΠΑΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟ

Σε μία άστοχη βραδιά του Σπανούλη, μπήκε μέσα ο Ρότσεστι κι είχε 7 πόντους, 5 ασίστ και μηδέν λάθη. Οκ, δέχτηκε δύο τρίποντα από τον Μπάρον. Και; Ο μόνος ήταν; Κάτσε στον πάγκο.

Μπήκε ο Μπόλντγουιν, προσπάθησε, ήταν «επιθετικός» σε άμυνα και επίθεση. Μια χαρά. Κάτσε κι εσύ αλλαγή.

Μπήκε ο Βεζένκοβ στο πρώτο ημίχρονο κι έβαλε 5 πόντους, έπαιξε καλή άμυνα. Στο πρώτο λάθος που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο... έλα στον πάγκο κι εσύ.

Ο Παπανικολάου μετά τη ματσάρα που έκανε με τη Χίμκι, πήγε στο Βελιγράδι κι έκανε το τρένο. Απλά ανεβοκατέβαινε το παρκέ ακουμπώντας τη μπάλα μόνο σε καμία επαναφορά. Λες και τους είχε πάρει το «παγωτό» και δεν του έδιναν τη μπάλα για τιμωρία.

ΑΠΟ ΤΟ LOW POST ΤΟΥ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΪΚΑ»

Να μιλήσουμε και λίγο μπασκετικά για το παιχνίδι...

Τι έκανε ο Ολυμπιακός μετά το 4ο λεπτό και το πρώτο τάιμ άουτ; Ακούμπησε τη μπάλα στο low post. Καλάθι ο Μιλουτίνοφ, καλάθι ο Πρίντεζης, καλάθι ο Παπανικολάου, καλάθι και φάουλ ο Μιλουτίνοφ.

Έκλεισε η άμυνα του Αστέρα. Πάρε πάσα από μέσα προς τα έξω κι ελεύθερα τρίποντα. Πάρε δημιουργία από τον Ρότσεστι με kick out πάσα και ελεύθερα τρίποντα.

Απλά πράγματα. Στο δεύτερο ντύθηκαν όλοι Superman.

Ήθελαν όλοι να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους. Αυτή την ικανότητα την έχουν 2-3 παίκτες στο φετινό ρόστερ και τελικά ποιος πλήρωσε αυτόν τον εγωισμό; Ο Ολυμπιακός.

Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι του ερχόταν στο μυαλό. Στο 80% των επιθέσεων δεν είδα περισσότερες από τρεις πάσες στην επίθεση. Ντρίμπλα, ντρίμπλα, ντρίμπλα, ντρίμπλα, σουτ. Αστοχο, αιφνιδιασμό οι γηπεδούχοι.

Όταν δεν έβγαζαν αιφνιδιασμό, έδιναν τη μπάλα στον Μπράουν που έπαιζε σαν να είχε έναν «κώνο» για αμυντικό. Αυτούς τους πορτοκαλί της Αστυνομίας.

ΥΓ: Όλοι έχουμε αποδεχτεί την ιδιαιτερότητα της φετινής σεζόν, τη χαμηλή ποιότητα του ρόστερ και ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός στόχος. Κι ας μιλάει ο Kεμζούρα για playoffs. Χωρίς στόχο παίζουν από την 3η - 4η αγωνιστική.

Αυτή η ασυνέπεια όμως, αυτό το «σκωτσέζικο ντους» από βδομάδα σε βδομάδα είναι ψυχοφθόρο. Εννοείται και δε γίνεται επίτηδες, ούτε καν. Γίνεται όμως...

ΥΓ 2: 4141 down, 12 to go.