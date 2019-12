Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι ο clutch παίκτης της ΤΣΣΚΑ χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του ωστόσο είχε φυλάξει το καλύτερο για μετά το τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα πέταξε τη μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη και την έστειλε απευθείας στο καλάθι της Εφές.

.@TheNatural_05 just casually celebrating by making a full court shot

He really do be like that! #GameON pic.twitter.com/KVlGTk5172

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019