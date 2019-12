Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 88-81 ενώ ο Ριντ τελείωσε τη φάση με κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Τέιλορ Ρότσεστι.

Δείτε το video

Willie Reed was so far above the rim#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dbQmTKfAn1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019