Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε ένα δύσκολο τζαμπ σουτ μπροστά από τον Ντόγκους Μπαλμπάι με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας επί της Αναντολού Εφές με 81-80.

Δείτε τι έβαλε γι' άλλη μια φορά.

That moment! @TheNatural_05 picked up the and called GAME! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EBkQwLeIUJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019