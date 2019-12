Είναι ψηλός, αλλά δεν είχε πρόβλημα να πάει στο coast to coast ο Σανλί.

Ο ψηλός της Εφές έκλεψε από τον Τζείμς και πήγε όλη τη διαδρομή μέχρι το κάρφωμα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.

The four S's used to perfection

Sertac

Sanli

Steals

and

SLAMS #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bYe09UrhRm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019