Πιτίνο: «Ψάχνω... Ελβετό ριμπάουντερ»! (pic)

Ο Αμερικανός που «πέταξε» απευθείας από το Τελ Αβίβ με προορισμό τις ΗΠΑ και δη το Μαϊάμι για μια επέμβαση της συζύγου του, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα με αφορμή τα 21 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι.

«Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην απογοητεύεστε για τα ριμπάουντ. Θα το φτιάξουμε. Και αν νιώθετε ότι έχετε μια άσχημη μέρα, επιβιβάστηκα από το Τελ Αβίβ στις 5.20 τα ξημερώματα με προορισμό το Μαϊάμι και ενδιάμεσο σταθμό τη Ζυρίχη. Στη διάρκεια της πτήσης χάλασαν οι τουαλέτες. Πίσω στη Ζυρίχη και έπειτα άλλες 11 ώρες για το Μαϊάμι. Είμαι απογοητευμένος. Ενώ περιμένω να φτιάξουν τις τουαλέτες, θα ψάξω να υπογράψω Ελβετό ριμπάουντερ».

I’m remaining upbeat. While I wait for the bathrooms to be fixed, I’ll be on the lookout for Swiss rebounders to sign

— Rick Pitino (@RealPitino) December 20, 2019