Πιτίνο: «Φίλοι του Παναθηναϊκού μην απογοητεύεστε με τα ριμπάουντ, θα το φτιάξουμε» (pic)

Ο Αμερικανός που «πέταξε» απευθείας από το Τελ Αβίβ με προορισμό τις ΗΠΑ και δη το Μαϊάμι για μια επέμβαση της συζύγου του, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα με αφορμή τα 21 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι.

«Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην απογοητεύεστε για τα ριμπάουντ. Θα το φτιάξουμε. Και αν νιώθετε ότι έχετε μια άσχημη μέρα, επιβιβάστηκε από το Τελ Αβίβ στις 5.20 τα ξημερώματα με προορισμό το Μαϊάμι και ενδιάμεσο σταθμό τη Ζυρίχη. Σε αυτές τις τέσσερις ώρες της πτήσης μέχρι τη Ζυρίχη δεν λειτουργούσαν οι τουαλέτες. Και έπειτα άλλες 11 ώρες για το Μαϊάμι».

Pao fans don’t get down about our rebounding. We will get it right. If you think you’re having a bad day, I boarded a flight from Tel Aviv at 5:20 am thru Zurich to Miami and 4 hrs into trip, bathrooms weren’t working. Back to Zurich then another 11 hrs to Miami.

— Rick Pitino (@RealPitino) December 20, 2019