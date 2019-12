Ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος διανύει μια χρονιά εκτόξευσης στην ΑΕΚ, καθώς με τις εμφανίσεις που κάνει, όχι μόνο οδηγεί τους «κιτρινόμαυρους» σε νίκες, αλλά στρέφει και το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων πάνω του.

Όπως υποστηρίζει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει στο στόχαστρό της τον Κουβανό παίκτη.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Ουίλ Κλάιμπερν και όπως φαίνεται ψάχνει για τον αντικαταστάτη του.

Ο 28χρονος παίκτης της ΑΕΚ, πάντως, έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2021.

Howard Sant-Roos is one of the players on the radar of CSKA Moscow, according to sources. Sant-Roos is under the contract with AEK Athens till 2021.

