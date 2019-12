Ο Μάικ Τζέιμς υποψήφιος για την ομάδα της δεκαετίας στην Euroleague! (pic & vid)

Η Euroleague αναφέρει:

«Εκρηκτικός, αποφασισμένος και γεννημένος για να παίρνει σουτ σε καθοριστικές στιγμές, ο Μάικ Τζέιμς έχει λάμψει όσο λίγοι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, παίζοντας για τέσσερις ομάδες της Euroleague. Πέρυσι, με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζέιμς πήρε το βραβείο Alphonso Ford Top Scorer" και ψηφίστηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Αυτή τη χρονιά, οδηγεί την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην υπεράσπιση του τίτλου της.

Ο Τζέιμς έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague με την Μπασκόνια το 2014-15, εκπλήσσοντας τους πάντες με την τεράστια αθλητικότητά του. Ένα χρόνο αργότερα, ο Τζέιμς τερμάτισε τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης και βοήθησε την Μπασκόνια να πάει στο μοναδικό της Final 4 στη δεκαετία, αν και η Φενέρμπαχτσε τη νίκη σε έναν ημιτελικό - θρίλερ, που πήγε στην παράταση. Έπειτα, με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο Τζέιμς έφτασε στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας δύο φορές, αλλά το 2017 και το 2018, η Φενέρ και η Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα, στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο του για το Final 4. Ο Τζέιμς τα πήγε καλύτερα από ποτέ, όσον αφορά τη στατιστική, στο Μιλάνο πέρυσι, αλλά δεν έφτασε στα playoffs.

Κατορθώματα

All-EuroLeague Second Team 2018-19

Top Scorer 2018-19 (19.8)

EuroLeague February MVP 2018-19

Led the EuroLeague in 3-pts made 2018-19 (70)

Led the EuroLeague in free throws made 2018-19 (147)

Τώρα, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ΤΣΣΚΑ, ο Τζέιμς είναι ξανά μέσα στους κορυφαίους σκόρερ της λίγκας. Είναι τέταρτος (14.8π.) στους σκόρερ της δεκαετίας. Από το ντεμπούτο του το 2014, έχει σκοράρει 1.859 πόντους, όντας δεύτερος σε κατάταξη από εκείνη την χρονιά, μέχρι τώρα. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κουβαλήσει πολλές ομάδες και τώρα έχει βάλει στόχο να κατακτήσει την Euroleague».

