Ο Λαπροβίτολα πάσαρε στον Μίκι κι αυτός έχοντας πάρει τα βήματα κάρφωσε εντυπωσιακά παρά την προσπάθεια του Σενγκέλια να παίξει άμυνα.

Δείτε τη φάση του Αμερικανού σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης...

It must be a late thanksgiving cause @Jmickey_02 got the BIG STUFF-ing! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gMiP8kV0dS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2019