EuroCup: Ο Αμέιζ έβαλε την πιο... περίεργη βολή ever! (vid)

Ο Ρόμπιν Αμέιζ ήταν στην γραμμή των βολών, μετά το αντιαθλητικό που τού έκανε ο Σον Κιλπάτρικ και με το σκορ να δείχνει 95-95 υπέρ της ομάδας του, Όλντενμπουργκ.

Ο Γερμανός φόργουορντ, αφού έβαλε την πρώτη βολή, εκτέλεσε και την δεύτερη και η μπάλα πήγε να του παίξει ένα περίεργο... παιχνίδι, αφού έμεινε για λίγο στη στεφάνη και μετά από μερικά δευτερόλεπτα κατέληξε μέσα στο διχτάκι.

Η ανακούφιση για τους γηπεδούχους ήταν μεγάλη!

Δείτε την viral βολή του

Robin Amaize-ing, he definitely meant that #RoadToGreatness pic.twitter.com/Th6GUIBCdR

