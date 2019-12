Ο Μπούκερ ξεκίνησε τον χορό των καρφωμάτων και ο Μιλουτίνοφ δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον συνεχίσει.

Ο Σέρβος σέντερ πήρε την ωραία ασίστ του Σπανούλη στον αιφνιδιασμό, δεν έχασε τον βηματισμό του και έκανε μια τρομερή καρφωματάρα, τραντάζοντας το καλάθι της ρωσικής ομάδας.

Απίθανος Μίλου:

