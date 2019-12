Φριντέτ: Έτσι «σκότωσε» τη Φενέρμπαχτσε! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εξίσου αποτελεσματικός σε άμυνα και επίθεση και αποτέλεσε τον «key factor» για να φτάσουν οι «πράσινοι» στην 9η νίκη τους στη φετινή διοργάνωση.

Στα 26:51 που έμεινε στο παρκέ μέτρησε 22 πόντους έχοντας 3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 10/11 βολές, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του όπως τις συγκέντρωσε η EuroLeague

Sharp-shooter @jimmerfredette was at his best last night!



22pts I 26 PIR #GameON pic.twitter.com/hEOuo0oNG3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2019