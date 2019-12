Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο WiZink Center και ο θηριώδης σέντερ μπλόκαρε τον αντίπαλο του, δίνοντας την ευκαιρία στον Ντεκ να τελειώσει την επίθεση με κάρφωμα.

Δείτε τη φάση

.@waltertavares22 AKA Sargeant Swat makes a big time block before @gabriel_deck gets an easy bucket#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/K7qsyESH7U

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2019