Η Ζάλγκιρις που μετράει 7 σερί ήττες στη regular season υποδέχεται την Αναντολού Εφές και ο Κρις Σίνγκλετον έβγαλε ένα όμορφο highlight με το κόψιμο στον Τζοκ Λοντέιλ.

Δείτε τη φάση στη Zalgirio Arena

The HELP DEFENSE from @C_SING31 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XiCmOlV20z

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2019