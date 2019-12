Βαλένθια - Μπασκόνια 105-77: Τρίποντη υποταγή! (vids)

Συναρπαστική η Βαλένθια, δεν θύμισε σε τίποτα τις προηγούμενες εμφανίσεις της!

Η ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου πάτησε παρκέ «διψασμένη» για να πάρει τον ισπανικό «εμφύλιο» και τα κατάφερε, έχοντας 46% στα τρίποντα.

Για την Μπασκόνια, που υπέπεσε σε πολλά λάθη και δεν μπόρεσε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά, εγκαταλείποντας στο τέλος, ξεχώρισε ο Σιλντς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Σενγκέλια με 15 και 8, αντίστοιχα.

Το ματς

Η Βαλένθια πήρε γρήγορα προβάδισμα χάρη στον Ντούμπλιεβιτς (8-2, 2'). Η Μπασκόνια επέστρεψε και πέρασε μπροστά (10-15, 7'), ο Χένρι μεγάλωσε τη διαφορά (12-19, 9'), αλλά ο Λόιντ με σερί πόντους ισοφάρισε (19-19, 10'). Οι γηπεδούχοι έκαναν ένα μικρό σερί για το 36-28 (17'), ο Βιλντόζα μείωσε (41-36, 19'), αλλά ο Αμπάλντε με τρίποντο έδωσε διψήφια διαφορά στη Βαλένθια στο ημίχρονο (46-36, 20').

Η Βαλένθια με βοήθειες από την περιφέρεια έφτασε στο +16 (58-42, 25'), ο Σιλντς το πήρε... προσωπικά και προσπάθησε να μειώσει (65-55, 29') και οι Αμπάλντε και Πολονάρα με τρίποντα εκτέρωθεν έκαναν το 69-58 (30'). Οι Βάσκοι προσπαθούσαν μάταια να μειώσουν (80-70, 34') και οι Αμπάλντε, Ντούμπλιεβιτς και Βαν Ρόσομ εύστοχησαν κατά σειρά από τα 6.75μ (89-71, 36'). Η Βαλένθια συνέχισε ακάθεκτη και έφτασε στη μέγιστη διαφορά στο τέλος του ματς (105-77, 40').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπασκόνια είχε 46% στα τρίποντα (17/37), μοίρασε 27 ασίστ κι έμεινε μόλις στα 6 λάθη.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ντούμπλιεβιτς είχε 25 πόντους (5/8τρ.) και 5 ριμπάουντ και ο Αμπάλντε 16 πόντους (3/4τρ.).

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Βαν Ρόσομ και Λόιντ είχαν από 13 πόντους και 5 ασίστ έκαστος.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Η απόδοση των Μάικλ Έρικ, Ματ Τζάνινγκ και Ιλίμανε Ντιόπ δεν ήταν καλή.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Στην τέταρτη περίοδο, όταν κι έριξε ξανά την διαφορά η Μπασκόνια (80-70, 34'), η Βαλένθια βρήκε τρεις φορές στόχο από τα 6.75μ., για το 89-71 (36').

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βαλένθια τις χαμένες βολές και τα ριμπάουντ, η Μπασκόνια τα λάθη.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Οι... χορευτικές κινήσεις του Κολόμ, που έκρυψε την μπάλα, και το buzzer beater του Λόιντ στην πρώτη περίοδο!

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-36, 69-58, 105-77.

With handles that good it's almost impossible to predict what @qcolom10 is going to do! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hnVfHsNeMe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2019