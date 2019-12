Το... βιολί της συνεχίζει η Εφές!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχρέωσε την Ζαλγκίρις του Σάρας στην όγδοη σερί ήττα της, για να κάνει εκείνη την όγδοη σερί νίκη της και να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η Αναντολού Εφές επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στο ματς, αλλά οι προσπάθειές τους αποδείχθηκαν άκαρπες.

Λαντέιλ (16π.), Ουλάνοβας (14π., 7ρ.) και Γκέμπεν (11π., 5ρ.) δεν κατάφεραν να δώσουν στην Ζαλγκίρις την νίκη που είχε ανάγκη.

Το ματς

Οι ομάδες έδωσαν γρήγορο ρυθμό στο ματς (10-9, 4'), αλλά η Εφές πήρε τον έλεγχο, μετά από σερί 9-0 (10-18, 5') και με καλάθια του Μπομπουά (11π.) έφτασε στο 17-26 (10'). Η Ζαλγκίρις βελτιώθηκε σε ριμπάουντ και δημιουργία και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς με τρίποντα των Λαντέιλ - Μιλάκνις (35-34, 17'). Πίτερς και Πλάις «απάντησαν» (37-42, 18'), ο Ουόκαπ «εκτέλεσε» για το 42-42 (19') και ο Λαντέιλ με 1/2 βολές έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-42 (20').

Η τουρική ομάδα έκανε σερί 7-0 για το 43-49 (26'), αλλά οι Λιθουανοί «ροκάνιζαν» την διαφορά και Λαντέιλ - Ουλάνοβας με τρίποντα κράτησαν κοντά τη Ζαλγκίρις (53-55, 30'). Ο Μίτσιτς έδωσε λύσεις σε καθοριστικά σημεία στην τελευταία περίοδο (57-64, 33'), ενώ ο Σίνγκλετον έκανε το ίδιο, αλλά αμυντικά. Μιλάκνις και Λαντέιλ μείωσαν (65-68, 37'), αλλά Μίτσιτς, Λάρκιν και Σίμον έκαναν σερί για το 65-74 (39'). Ο Λεκαβίτσιους εύστοχησε σε τρίποντο στη λήξη (68-74, 40').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές είχε καλύτερο ποσοστό στα δίποντα (55.1%), πήρε περισσότερα ριμπάουντ κι έκανε λιγότερα λάθη.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Πλάις και Μίτσιτς είχαν από 18 πόντους έκαστος, με τον πρώτο να παίρνει και 7 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Μπομπουά είχε 16 πόντους, ο Σίνγκλεον πήρε 10 ριμπάουντ κι έκανε 4 κλεψίματα και ο Σίμον βοήθησε παντού (7π., 6ρ., 3ασ.).

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ρίβερς και Λεκαβίτσιους δεν βοήθησαν πολύ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Οι άμυνες του Σίνγκλετον στην τέταρτη περίοδο και τα καλάθια των Μίτσιτς - Λάρκιν έβαλαν τέλος στα... όνειρα της Ζαλγκίρις.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα λάθη, η Εφές τα τρίποντα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η τάπα του Σίνγκλετον στον Λαντέιλ!

