Πιτίνο: «Κατανοώ απόλυτα την ποινή, οι φίλαθλοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες» (pic)

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από την ποινή που επέβαλε η EuroLeague στους «πράσινους» και ο κόουτς του «τριφυλλιού» ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media:

«Μολονότι εύχομαι να είχαμε τη στήριξη του κόσμου μας κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως η Φενέρμπαχτσε, κατανοώ απόλυτα γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Οι φίλαθλοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τον έλεγχο και την ασφάλεια των παικτών μας και των οπαδών»

Although I wish we had a home court against a rival like Fenerbache, I totally understand now why this decision had to be made. Fans have got to follow the guidelines for control and safety of our players and fans.

— Rick Pitino (@RealPitino) December 16, 2019