Πιτίνο Vs Ομπράντοβιτς: Η σύγκρουση των δύο θρύλων! (vids)

Πραγματικά πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο. Να διασταυρώνουν τα ξίφη τους δύο ομάδες, να υπάρχουν παίκτες της λάμψης του Καλάθη και του Ντε Κολό, να υπάρχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά όλα τα φώτα να πέφτουν στις άκρες των δύο πάγκων.

Ρικ Πιτίνο εναντίον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ απέναντι στον προπονητή που λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής ο οποίος καθημερινά κερδίζει την αγάπη των απαιτητικών (αν μη τι άλλο) φιλάθλων του «τριφυλλιού» με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος μετά τον «Ζοτς» και το μακρινό 2012 που άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα. Ο προπονητής που έχει «γράψει» την δική του ιστορία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με αποτέλεσμα να θεωρείται ως ένας από τους κουφαίους προπονητές που πάτησαν το πόδι του στα παρκέ του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Απέναντί του, εκείνος που πανηγύρισε ως τεχνικός του Παναθηναϊκού πέντε κατακτήσεις EuroLeague, 11 πρωταθλήματα Ελλάδας και άλλα 7 κύπελλα. Στο σύνολο 23 τρόπαια σε διάστημα 13 χρόνων! Εκείνος που εξακολουθεί να αποθεώνεται σε κάθε επιστροφή του στο γήπεδο όπου έβαλε και την δική του υπογραφή για την «πράσινη» δυναστεία. Αν μη τι άλλο η μεταξύ τους αναμέτρηση είναι εκείνη που... επισκιάζει το ίδιο το ματς και ενδεχομένως οποιοδήποτε άλλο γεγονός στην 14η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η EuroLeague Greece εκτός του ότι θυμάται την μία και μοναδική τους «σύγκρουση» τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη, βάζει κάτω τους φοβερούς αριθμούς των δύο θρυλικών προπονητών, τα επιτεύγματά τους, τα όσα έχουν καταφέρει στις τεράστιες καριέρες τους, δείχνοντας με τον πλέο εμφατικό τρόπο ότι πρόκειται για πραγματική... σύγκρουση θρύλων!

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ο Παναθηναϊκός είχε ταξιδέψει στην Πόλη για το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της regular season απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Οι «πράσινοι» βρίσκονταν τότε σε πολύ δύσκολη θέση καθώς έμοιαζαν να είχαν χάσει το «τρένο» των playoffs έχοντας 9-12 ρεκόρ, το οποίο έγινε 9-13 αφού η τουρκική ομάδα είχε νικήσει εύκολα με 85-66! Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα «κόντρα» του Ρικ Πιτίνο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία είχε αναδείξει ως μεγάλο νικητή τον Σέρβο προπονητή.

«Έχω κοουτσάρει απέναντι σε εξαιρετικούς προπονητές του ΝΒΑ και του NCAA. Ο προπονητής της Φενέρ τον τοποθετώ εξίσου ψηλά με εκείνους, ακόμα και είναι οι Φιλ Τζάκσον, Πατ Ράιλι κι ο κόουτς Κ (σ.σ. Μάικ Σιζέφσκι). Είναι το ίδιο καλός. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνει η ομάδα του, τα κάνει καλά. Και αυτό κάνει και τον καλό προπονητή» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Αμερικανού Hall Of Famer για τον πάλαι ποτέ προκάτοχό του στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βέβαια μετά από αυτήν την ήττα είχε ξεκινήσει και το μεγάλο restart του «τριφυλλιού» αφού στα τελευταία οκτώ ματς μέτρησε... επτά νίκες! Παράλληλα η Φενέρ του Ομπράντοβιτς είχε «κλειδώσει» τότε την πρόκριση στα playoffs.

'He is as good as them all'

