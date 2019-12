Δείτε στιγμές από τις δοκιμασίες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, αλλά και όλα όσα δεν έπιασαν οι κάμερες της 13ης αγωνιστικής.

Όλα αυτά στο βίντεο της EuroLeague.

Round 13 was lucky for some!#GameON pic.twitter.com/kKVzhsTIGg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2019