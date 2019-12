Λάρκιν: Η ιστορία πίσω από το «0» (vid)

Οι αριθμοί που φέρουν οι παίκτες στις φανέλες τους συνήθως κρύβουν και μια ιστορία από πίσω και γίνονται λόγος για να ταυτιστούν οι οπαδοί μαζί τους.

Ο Σέιν Λάρκιν έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην «μάχη» που δίνει με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και που εξαιτίας της ο κόσμος πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει.

Είναι, όμως, εδώ και ο ίδιος εξήγησε στην κάμερα της Euroleague το λόγο που φορά το Νο0.

Αφού εξήγησε πως ήθελε αρχικά το Νο3 λόγω Άλεν Άιβερσον, αλλά δεν μπόρεσε να το πάρει, είπε: «Πήρα το "0" γιατί δεν πίστεψαν πολλοί ότι θα καταφέρω να παίξω στο επίπεδο που είμαι μέχρι στιγμής στην καριέρα μου. Αν δεν παίζω καλά ή αν η άλλη ομάδα παίζει καλύτερα, παίρνω κίνητρο. Κοιτάζω τον αριθμό μου και θυμάμαι το μήνυμα που έδινα στον εαυτό μου. "Κανένας δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρεις. Δεν βάζεις σουτ, χάνεις ή οτιδήποτε σκέφτεται ο κόσμος. Δεν περίμενε να τα καταφέρεις, αλλά μπορείς. Μένει μόνο να παλέψεις". Έχεις έναν αριθμό πάνω σου και αυτό κάνει τον κόσμο να σε θυμάται. Σε δεσμεύει για το υπόλοιπο της καριέρας σου. Μπορείς να επιλέξεις κάτι που σημαίνει κάτι για σένα και σε εκπροσωπεί».

Number

The story behind the number of @ShaneLarkin_3 #GameON pic.twitter.com/r41TkzdHsW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2019