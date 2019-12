Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Στις εξέδρες του Palau Blaugrana βρίσκονται περίπου 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, ενισχύοντας τις προσπάθειες της ομάδας του Ρικ Πιτίνο κόντρα στους Καταλανούς.

Is this OAKA or Palau Blaugrana

PAO FANS by our side#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #WeAreAthens #EuroLeague #GameON #FCBPAO pic.twitter.com/9chgPtURvm

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 13, 2019