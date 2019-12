Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Υποδοχή και αποθέωση από τους φίλους των «πρασίνων»! (vid)

Την ώρα που η αποστολή της ομάδας έφτασε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς τους «τριφυλλιού« οι οποίοι θα πάρουν θέση στο γήπεδο προκειμένου να της συμπαρασταθούν.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Περίπου φίλοι του #paobc βρέθηκαν έξω από το Palau Blaugrana για να υποδεχτούν την αποστολή της ομάδας!



PAO OLE #PaoFans always by our side!#WeTheGreens #WeAreAthens #panathinaikosbc #panathinaikos#EuroLeague #GameON #FCBPAO pic.twitter.com/m1bM5LxApt

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 13, 2019