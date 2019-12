Οι δύο Αμερικανοί έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» ωστόσο δεν έτυχε να βρεθούν και συμπαίκτες κάποια σεζόν.

Πάντως η EuroLeague στάθηκε στην επιστροφή τους στη Βαρκελώνη ως αντίπαλοι της Μπαρτσελόνα και γι' αυτόν τον λόγο τους ετοίμασε ένα βίντεο μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους στην ομάδα της Καταλονίας.

TONIGHT two former @FCBbasket stars will forget friendships for the night and go for the W! @ReseRice4 and @DT1UpNComin are back!

This one will be exciting! #GameON pic.twitter.com/DIrmclE4Qv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2019