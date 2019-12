Πιτίνο σε Κούριτς: «Χαλαρά απόψε με τον προπονητή σου» (pic)

Συνάντηση στη Βαρκελώνη με έναν πρώην παίκτη του στο Λούιβιλ είχε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο λόγος για τον Κάιλ Κούριτς τον οποίοι θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο αποψινό ματς του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κόντρα στη Μπαρτσελόνα (22:00).

«Το legacy ενός προπονητή είναι οι παίκτες που κοούτσαρε. Δεν υπάρχει καλύτερος του Κούριτς. Χαλαρά απόψε με τον προπονητή σου», ήταν τα λόγια του προπονητή των πράσινων.

A coach’s legacy is the players he’s coached. Doesn’t get any better than @KingKK_14 . Now take it easy tonight on your coach! pic.twitter.com/jlFwFKebEa

