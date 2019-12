H Ρεάλ επικράτησε άνετα με 93-77 του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να πέφτουν στο 5-8.

Εντυπωσιακος ήταν ο Φαμπιάν Κοζέρ που μπήκε κεφάτος στο 2ο ημίχρονο και τελείωσε το ματς με 21 πόντους, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γάλλου.

21 pts | 2 ast@FCauseur1 came up BIG for @RMBaloncesto last night#GameON pic.twitter.com/exBxm4NU5M

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2019