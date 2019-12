Σφαιρόπουλος: Έτσι πόρωσε τους παίκτες του μετά τη νίκη με ΤΣΣΚΑ! (vid)

Τεράστια νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ πέτυχε η Μακάμπι και εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της Euroleague.

Μετά το τέλος του ματς, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έβγαλε μια εντυπωσιακή ομιλία στα αποδύτηρια, δείχνοντας τους πως η νίκη είναι δική τους.

«Συγχαρητήρια, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη μας. Παίξατε δίνοντας όλο τον εαυτό σας. Όλα όσα είχατε τα δώσατε στο παρκέ. Γι αυτό αξίζετε τη νίκη και γι αυτό η νίκη αυτή είναι δική σας και κανενός άλλου, Είναι δική σας των παικτών. Συγχαρητήρια», ήταν τα λόγια που συνοδεύτηκαν με το «Πάμε».

In the locker room, moments after the W over @cskabasket @EuroLeague #WeAreMaccabi pic.twitter.com/1Cqp1uISMN

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 13, 2019