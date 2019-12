Ο Νιλς Γκίφεϊ φημίζεται για το υψηλό ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των τριών πόντων, αλλά στη Μόσχα έδειξε και τις αλτικές του ικανότητες.

Ο γκαρντ της Άλμπα βρήκε χώρο στην άμυνα της Χίμκι και κάρφωσε με θεαματικό τρόπο.

The most-accurate three-point shooter in #EuroLeague history??

Niels Giffey can throw it down too #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WvaQSikiUN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2019