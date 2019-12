Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πρωτοχρονιάτικο sold out (pic)

Μπορεί η ομάδα του Κάουνας να μετρά έξι συνεχόμενες ήττες στην Euroleague, αλλά μακράν της δεύτερης έχει το πιο πιστό κοινό στη διοργάνωση.

Πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με τη Βαλένθια και πριν λίγη ώρα εξέδωσαν παρόμοια ανακοίνωση για το πρώτο παιχνίδι του 2020.

Η Ζαλγκίρις θα αντιμετωπίσει σε γεμάτο γήπεδο την Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 2 Ιανουαρίου.

