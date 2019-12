Πιτίνο: «Είμαστε undersized ομάδα, πρέπει να κάνουμε καλά τα βασικά σε κάθε κατοχή» (pic)

Λίγο μετά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στην Ισπανία, ο τεχνικός των «πρασίνων» με σχετικό tweet έγραψε: «Η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στην EuroLeague. Έχει μεγάλα κορμιά και εμπειρία. Ο Μίροτιτς είναι από τώρα βασικός υποψήφιος για το βραβείο του MVP. Είμαστε μία ομάδα χωρίς μεγάλα κορμιά, η οποία πρέπει να είναι δυνατή στα βασικά στοιχεία σε κάθε κατοχή του αγώνα. Πάμε ΠΑΟ»

Barcelona is one of the strongest teams in the Euroleague. Great size and experience. Mirotic early MVP candidate. We are an undersized team that must be strong fundamentally with every phase of the game. Go PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) December 12, 2019