Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη φιλοξενείται από αυτή του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην 13η αγωνιστική της Euroleague και θα έχει μια σημαντική απώλεια.

Όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Μόσχας, ο Νταρούν Χίλιαρντ δεν ταξίδεψε με την αποστολή για το Τελ Αβίβ, συνεπώς δεν θα παίξει κόντρα στην Μακάμπι.

Αιτία ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός παίκτης στο γόνατο και τον έθεσε νοκ άουτ για την αναμέτρηση.

Εκτός για την ΤΣΣΚΑ είναι ακόμα οι Ουίλ Κλάιμπερν και Μικαΐλ Κουλάγκιν.

Unfortunately @DHilliard6X didn’t make a trip with his teammates because of bruised knee. He will practice individually as well as injured @Da_Thrill21 and @MikeKulagin. Alexander Khomenko is playing for the CSKA-2.#CSKAbasket pic.twitter.com/t2CzSq2NoE

— CSKA Moscow (@cskabasket) December 12, 2019