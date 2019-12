Άραγε θα «πατήσει» στην κορυφή απέναντι στην Ρεάλ στην Μαδρίτη ή θα πρέπει να περιμένει την επόμενη εβδομάδα στην διπλή αγωνιστική της EuroLeague;

Το σίγουρο είναι ότι αποτελεί θέμα... ημερών για να βρεθεί ο Βασίλης Σπανούλης στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών και να αφήσει πίσω του, τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο Ισπανός θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ έκλεισε την καριέρα του με 4.152 πόντους, ενώ ο Σπανούλης μετράει 4.119 πόντους. Όπερ και σημαίνει ότι χρειάζεται άλλους 33 πόντους για να τον ισοφαρίσει και 34 για να περάσει μόνος του στην πρώτη θέση.

Vassilis Spanoulis is closing in on that scoring record

Here are some of his best moments, aging like a fine wine! #GameON pic.twitter.com/nRVy9h9oOm

