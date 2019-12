«Πλήγμα» για την Ζενίτ: Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Πονίκτα (pic)

Ο Πολωνός χτύπησε στο παιχνίδι με την Βιλερμπάν και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, έχοντας πάθει διάσειση.

Ο Ματέτους Πονίτκα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ρωσικής ομάδας, έχοντας 10.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 13.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague την φετινή σεζόν. .

What a bad luck

Mateuzs Ponitka is out up to 3 weeks due to concussion.

