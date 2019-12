Όμορφες φάσεις πρόσφερε ο Μιλουτίνοφ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Σε μια από αυτές πήρε την φοβερή ασίστ του Παπανικολάου και τελείωσε τη φάση, με τους διοργανωτές να του δίνουν τον τίτλο του καρφώματος της βραδιάς.

Nikola Milutinov got the ball and made no mistake HAMMERING it down for the 'Dunk of the Night' #GameON pic.twitter.com/vpnQerkrAt

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2019