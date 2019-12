Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 18 πόντους στο ημίχρονο και ισοφάρισε την καλύτερη εφετινή επίδοση του, έχοντας 3/3 βολές, 3/3 δίποντα και 3/5 τρίποντα.

Μάλιστα ευστόχησε σε προσπάθεια για τρεις μπροστά στον Βασίλη Σπανούλη για το 46-39.

Δείτε τη φάση

Step Back!@ReseRice4 DRAINS it at the half-time buzzer #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WmR4PzxSUp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2019